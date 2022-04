Separatister med Rusland i ryggen vil angribe Mariupols stålværk

Russisk-støttede separatister i Donbas i det østlige Ukraine siger tirsdag, at de under en offensiv i havnebyen Mariupol har som mål hurtigt at indtage stål- og jernværket Azovstal, hvor ukrainske soldater har forskanset sig.

Russerne opfordrer ukrainerne i Mariupol til at overgive sig ”øjeblikkeligt”.

Meldingen kommer fra et russisk nyhedsbureau, efter at der tidligere er kommet rapporter om, at der kun er få ukrainske enheder tilbage i Mariupol.