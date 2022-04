20/04/2022 KL. 06:00

På flugt fra slaget om Donbas: »Logisk ved vi, at vi stadig har det værste i vente«

Under hele krigen har frivillige i Dnipro evakueret desperate flygtninge fra bomberegnen på østfronten og bedt til, at det værste var overstået. Men i en hektisk evakueringscentral i byen ved de godt, at den værste tid ligger forude, nu da slaget om Donbas er i gang.