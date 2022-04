Zelenskyj: Rusland har nu indledt slaget om Donbas

Dog har blandt andet havnebyen Mariupol løbende været under hård beskydning. Den sydøstlige by er blandt de hårdest ramte under krigen.

Zelenskyj opfordrede søndag Vesten til at sætte skub i en række planlagte våbenleverancer til Ukraine. Ifølge ham går det lige nu for langsomt.

- Hver eneste våbenforsinkelse, hver eneste politiske forsinkelse bliver set af Rusland som en tilladelse til at tage flere ukrainske liv. Det er sådan, Rusland tolker det, og det bør ikke være tilfældet, sagde præsidenten.