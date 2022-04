Ukraine har udfyldt spørgeskema i jagt på EU-medlemskab

Mødet finder sted fra 23. til 24. juni ifølge rådets hjemmeside.

Ukraine har i forvejen indgivet en ansøgning om EU-medlemskab. Det skete, få dage efter at Rusland havde invaderet landet 24. februar.

Men selv hvis EU-landene er positivt indstillede over for at indlede optagelsesforhandlinger med Ukraine, er processen hen mod et egentligt medlemskab meget langvarig. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

EU har dog også signaleret, at processen muligvis kan tage kortere tid end normalt på grund af de ekstraordinære omstændigheder.

Alle EU-lande skal være enige, før udvidelsesforhandlinger kan gå i gang