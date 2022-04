Omkring 14 procent af den danske befolkning ryger dagligt. Til sammenligning er tallet 8 procent i Norge og 6 procent i Sverige.

- Hvis vi bliver ved med at have den højeste andel af mennesker, der ryger, i Skandinavien, kommer vi også til at have den højeste forekomst af lungekræft.

- Det kræver ambitiøse og vidtrækkende initiativer på tobaksområdet at ændre vores topplacering. Derfor er jeg glad for, at man på Christiansborg nu igen drøfter, hvad vi kan gøre for at forebygge rygning, siger Mette Lolk Hanak.