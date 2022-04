Urolighederne fortsætter i Malmø: Skole stukket i brand

Der er sent søndag aften og natten til mandag blevet påsat flere brande og opstået ny uro i Malmø-bydelen Rosengård.

Uroen begyndte omkring klokken 23. Her oplyste politiet til nyhedsbureauet TT, at adskillige personer var på Ramels väg i bydelen, hvor politiet måtte rykke ud med flere patruljer i et forsøg på at sprede den hidsige folkemængde.