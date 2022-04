Den svenske avis spørger ministeren til kritik, som er blevet rejst af politiets håndtering af optøjerne.

Politiet følte sig nødsaget til at affyre varslingsskud i Norrköping, og tre personer blev ramt af rikochetterende projektiler og kørt på hospitalet.

- Jeg synes, at vi skal lade politiet om at gøre sit arbejde. Der findes mange skrivebordsgeneraler, som sidder derhjemme og tror, at de ved, hvad man skal gøre, siger Morgan Johansson.

Han tilføjer, at det er vigtigt, at de personer, som er anholdt efter at have deltaget i demonstrationerne, bliver retsforfulgt for blandt andet have begået vold mod tjenestemænd.