Det er uvist, i hvilken tilstand han er. Men ifølge politiet var han vågen og i stand til at tale, da han blev kørt afsted.

Paludan og Stram Kurs havde skrevet på Facebook, at de ville demonstrerer klokken 12 i Skäggetorp i Linköping og klokken 15 i Navestad i Norrköping.

Efterfølgende skrev Paludan dog, at det var aflyst, fordi svensk politi ifølge ham har ” vist, at de er fuldstændig ude af stand til at beskytte sig selv og mig”.

I Navestad er der ifølge nyhedsbureauet TT omkring 100-150 personer, der opfører sig aggressivt over for politiet.