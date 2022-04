Stram Kurs varsler nye demonstrationer i Sverige

Talsperson for politiet i Region Øst Johnny Gustafsson oplyser, at Paludan ikke har fået tilladelse til demonstrationerne. Det er retsafdelingen, der håndterer processen med at give tilladelse., og den arbejder først tirsdag, forklarer han.

Johnny Gustafsson fortæller videre, at de ikke ved, om Paludan er på vej.

- Skulle han komme og holde en demonstration, håndterer vi den situation på samme måde, som vi håndterer andre nye situationer, siger han og fortsætter:

- Vi er hos politiet - præcis som i Danmark - klar på, at der sker ting og på at handle ud fra det. Nu har vi fået at vide, at det her er en mulighed og arbejder ud fra det, og så må vi se, om han kommer herud, og hvilke intentioner han har.