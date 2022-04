Rasmus Paludan har brugt påskedagene i Sverige med koranafbrændinger i flere byer. Og det er bestemt ikke gået stille for sig.

Stram Kurs-lederens påskefærd begyndte torsdag i Sveriges femte største by, Linköping. Her var Ramus Paludans plan at demonstrere og brænde koranen af.

Men så langt nåede han aldrig.