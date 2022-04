17/04/2022 KL. 07:41

Overblik: Det er der sket i Ukraine i nat

Eksplosioner kan høres i Kyiv, Rusland stiller ultimatum til ukrainske soldater i Mariupol, mens Rusland hævder at have nedskudt et fly med våben. Her er overblikket over nattens vigtigste begivenheder.