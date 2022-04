Fredag blev mindst otte personer anholdt, da Paludan brændte koraner af i Rinkeby, som er en forstad til Stockholm.

Han drog derefter videre til den svenske by Örebro. Her endte det med tilskadekomne betjente og brændende politibiler.

Adskillige betjente blev ramt af kasteskyts i forbindelse med urolighederne. Politiet affyrede på et tidspunkt varselsskud for at få kontrol over situationen.

Det var meningen, at lørdagens arrangement skulle have fundet sted i den svenske by Landskrona.

Men cirka klokken 13 meddelte politiet, at det ikke kom til at ske. Det skyldtes risikoen for optøjer.