Macron vil fiske grønne stemmer med farvel til olie og gas

Macron siger lørdag, at hvis han vælges igen, så vil den næste premierminister under ham have direkte ansvar for ”grøn planlægning”, som han kalder det.

- Jeg har hørt angsten hos vores unge borgere.

- Premierministerens mission vil være at gøre Frankrig til den første store nation, der dropper gas, olie og kul. Det er muligt, og vi vil klare det.

- Med kul og gas på den ene side og atomkraft på den anden side, så vælger jeg atomkraft, siger han i Marseille, som er Frankrigs næststørste by.

Præsidenten har allerede bebudet, at han vil bygge seks nye atomkraftværker og kigge på muligheden for yderligere otte. Frankrig har i forvejen 56 atomkraftværker.