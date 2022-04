Men cirka klokken 13 meddelte politiet, at det ikke kommer til at ske.

Det skyldes risikoen for optøjer.

Kim Hild, pressetalsmand for den svenske Politiregion Syd, bekræfter over for Aftonbladet, at demonstrationen er rykket til Malmø.

- Man har overvejet risici og ulemper med forskellige steder, og dette var et mere velegnet sted. Jeg kan ikke gå i detaljer med, hvordan vi har truffet beslutningen, siger han til mediet.