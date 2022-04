Paludan-demo i Landskrona rykkes af frygt for nye optøjer

- Risikoen for optøjer og lignende hændelser er steget en smule. Jeg ved ikke præcis, hvor høj den risiko er på nuværende tidspunkt, siger han.

Fredag aften endte det med tilskadekomne betjente og brændende politibiler, da Paludan ville brænde koraner af i den svenske by Örebro.

Adskillige betjente blev ramt af kasteskyts i forbindelse med urolighederne, og politite affyrede på et tidspunkt varselsskud for at få kontrol over situationen.