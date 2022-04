Tyskland sender milliardhjælp til Ukraine efter kritik

De ekstra penge er blevet bevilget, efter at Ukraine har kritiseret Tyskland for ikke at sende tunge våben til landet.

Også EU-lande som Polen og de baltiske lande har kritiseret Tyskland for ikke at støtte Ukraine nok.

Tidligere denne uge afviste Kyiv et tilbud om at få besøg af den tyske præsident, Frank-Walter Steinmeier.

Ukraine ville have foretrukket, at forbundskansler Scholz kom, men han har sagt, at der ikke er et behov for et besøg i øjeblikket.

Den tyske præsident, der er tidligere udenrigsminister, har den seneste tid fået kritik for i flere år at have haft en relativt venlig og forsonende linje over for Rusland.