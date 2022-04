Politichef: 95 procent af døde i Butja er dræbt af skudsår

- Folk blev bare skudt i gaderne under Ruslands belejring. Det er en kendsgerning, der er registreret. I det 21. århundrede er det umuligt at gemme sådanne forbrydelser. De blev bevidnet af observatører og også optaget på kamera.

Ifølge lokale myndigheder er over 400 civile fundet dræbt i Butja, efter at russiske styrker forlod byen 30. marts. I alt var byen under russisk kontrol i en måned.

Mennesker klædt i civilt tøj blev efterfølgende fundet døde på gaderne, hvor nogle havde deres hænder bundet bag ryggen. Siden blev flere massegrave fundet.