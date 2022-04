Otte anholdt under Paludans koranafbrænding i Stockholm-forstad

Da han på et tidspunkt tog en pause, opstod der dog uroligheder og stenkast. I den forbindelse er mindst otte personer blevet anholdt.

De er anholdt for at have opført sig voldeligt. En er anholdt for brud på knivloven.

Omkring 300 personer var til stede ved Paludans afbrændinger på torvet i Rinkeby. Med jævne mellemrum blev stemningen blandt de fremmødte mere ophidset. Men det lykkedes overordnet set at holde folk i ro.

Da Paludan efter pausen brændte endnu en koran af, begyndte folk at kaste sten mod ham. Derefter blev han ført væk fra pladsen.