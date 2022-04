Ukraine hævder, at ukrainske styrker beskød det russiske krigsskib med to missiler, og at det var årsag til eksplosionen og den efterfølgende brand.

Skibet blev slæbt i havn i stormvejr, og det var her, at forliset skete, oplyser Ruslands forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Tass.

- Skibet mistede stabilitet på grund af skade på skroget, der er forårsaget af eksplosion i ammunition på grund af en brand. Skibet sank under en tung storm, meddeler ministeriet.