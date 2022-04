Tre betjente røg på skadestuen under Paludan-demonstration i Sverige

Tre politifolk er torsdag eftermiddag bragt på skadestuen som følge af optøjer i den svenske by Linköping, hvor Rasmus Paludan havde fået tilladelse til at holde en demonstration.

Urolighederne er tilsyneladende udløst af, at Stram Kurs-lederen ville brænde en koran af.

Det fik et stort antal mennesker til at møde op for at stoppe ham.