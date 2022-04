FN advarer mod at huse ukrainske kvinder hos enlige mænd

The Guardian har talt med en ukrainsk kvinde, som havde ledt efter en sponsor igennem Facebook. Hun fortæller, at hun fik beskeder fra en ældre mand i London, som sagde, at hun ville blive nødt til at dele soveværelse med ham.

En journalist fra avisen The Times har udgivet sig fra at være en 22-årig ukrainsk kvinde på en stor Facebook-gruppe, der skal matche briter og ukrainere.

Kort tid efter at hun delte et opslag om, at hun ledte efter en vært, fik hun blandt andet beskeder fra en mand, som ”havde en bred seng med plads til dem begge”.

FN’s flygtningeorganisation mener, at den britiske regering ikke har gjort nok for at forberede værterne på opgaven.

Organisationen frygter, at for mange briter ikke er klar over, hvad de går ind til, når de binder sig til at huse flygtninge i seks måneder.