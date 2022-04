I Danmark er loven mere klar på området, men det betyder ikke, at det ikke sker, at danefæ sættes til salg.

Flere gange årligt må Nationalmuseet standse for onlineauktioner af danefæ.

I 2014 bremsede Nationalmuseet eksempelvis for et salg af to vikingesmykker. De to skålformede spænder af bronze var oprindeligt fundet på Fyn og havde været til salg seks år inden i 2008, men ingen vidste på det tidspunkt, hvor og hvornår smykkerne var fundet, og derfor valgte museet dengang at lade auktionen gennemføre uden at gribe ind og erklære smykkerne for danefæ.

Da smykkerne igen blev sat til salg i 2014, valgte Nationalmuseet at kræve at overtage smykkerne og tilgengæld udbetale en danefæ-dusør til sælger.