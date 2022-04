26-årig mand har fået livstid for drab på britisk politiker

Under retssagen har den dømte udtalt, at drabet var hævn for, at Amess i det britiske parlament stemte for luftangreb mod Syrien i 2014 og 2015.

Anklagere har ligeledes sagt, at manden har haft planer om at udføre angreb mod blandt andre boligminister Michael Gove.

Han skal have brugt flere år på at planlægge angrebet mod David Amess.

Politiet har sagt, at manden tog fra sit hjem i Kentish Town i London om morgenen 15. oktober sidste år og steg på et tog til Leigh-on-Sea i Essex.

Her tog han til den kirke, hvor David Amess holdt møde med sin valgkreds.

Under mødet trak den 26-årige en kniv frem og begyndte at stikke Amess. Kniven er af et vidne beskrevet som en 30 centimeter lang køkkenkniv. Det mangeårige parlamentsmedlem blev erklæret død på stedet.