Det skabte store overskrifter, da regeringen i sidste uge valgte at udvise halvdelen af Ruslands diplomater fra ambassaden i København med anklager om, at de i virkeligheden var efterretningsofficerer, der arbejdede under dække for at udføre spionage i Danmark.

I alt fik 15 russere to uger til at forlade landet i hvad, der formentlig er den største masseudvisning af russiske diplomater nogensinde fra danske side.