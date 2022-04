Rusland har endnu ikke udvist danske diplomater i Moskva – ekspert giver sit bud på hvorfor

»Man ser tit, at hvis der kommer dårlige nyheder – det kan for eksempel hændelserne i Butja eller meldinger om høje russiske tabstal – så skruer man op for andre ting for at skabe nogle andre nyheder. Propagandamæssigt er Rusland meget instrumentel i, hvornår man sender forskellige signaler, og hvad man fodrer befolkningen med,« siger lektoren.

Over 320 russere sparket ud

Siden Ruslands invasion af Ukraine 24. februar har vestlige lande erklæret over 320 russiske diplomater for persona non grata, ifølge det statslige, russiske nyhedsbureau TASS.

Listen er lang: Polen har udvist 45, Frankrig 41, Tyskland 40, Slovakiet 35 og Italien 30, for bare at nævne nogle få.

Desuden har et stort flertal i FN’s Generalforsamling stemt for at suspendere Rusland fra FN’s Menneskerettighedsråd.

Læser man udtalelserne fra Moskva og Kreml, er der ingen tvivl om, at Rusland har i sinde at svare igen på de mange udvisninger.