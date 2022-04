Finland forventer at tage Nato-beslutning inden for få uger

Det ville den svenske statsminister dog ikke svare direkte på.

- Vi skal virkelig gennemtænke, hvad der er det bedste for Sverige og for vores sikkerhed og for fred. Det er vigtigt at følge, hvad der sker i Finland, men vi skal også have vores egen proces her i Sverige.

- Jeg vil gerne tage den her alvorlige situation meget alvorligt. Vi skal have tid til at gennemtænke det. Det skal ikke bare gøres i en fart, siger hun.

Tidligere onsdag fik Sveriges udenrigsminister, Ann Linde, kritik af Rusland for at have talt om en ”russisk trussel” mod Sverige og Finland.

- Det er uintelligente udtalelser. De er ikke baseret på fakta, men er i stedet propaganda og provokationer, sagde Marija Zakharova, der er talsmand for det russiske forsvarsministerium, ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.