OSCE: Angreb mod Mariupol-hospital var krigsforbrydelse

Der var tale om et russisk angreb og en krigsforbrydelse, da et børne- og barselshospital blev angrebet 9. marts i den ukrainske by Mariupol.

Det konkluderer udnævnte eksperter fra sikkerhedsorganisationen OSCE.

I en rapport onsdag siger OSCE desuden, at russiske styrker har haft et ”omfattende og systematisk mønster” om at ramme sundhedsfaciliteter i Ukraine. 52 af slagsen blev ramt frem til 22. marts, lyder det.