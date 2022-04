Ikke længe efter Ruslands invasion af Ukraine begyndte de første lande at udtrykke frygt for, at russerne kunne finde på at gribe til kemiske våben i krigen.

Mandag og tirsdag var der så meldinger fra Mariupol om, at der er blevet brugt kemiske våben i byen. Ukrainske, amerikanske og britiske myndigheder har meldt ud, at man