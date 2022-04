Nej til russisk gas vil give Tyskland stor økonomisk nedtur

Prognosen siger samtidig, at en sådan beslutning vil sende tysk økonomi i recession næste år og få økonomien til at skrumpe med 2,2 procent.

Recession betegner en periode med stor økonomisk nedgang.

De seks institutter, der står bag prognosen, skriver, at konsekvenserne af et boykot ”ikke vil være til at overskue” de næste to år.

Selv uden et boykot af russisk gas vil krigen i Ukraine ”bremse” Tysklands økonomiske genrejsning efter coronapandemiens konsekvenser, lyder det.