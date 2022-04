Rusland: Svensk minister står bag propaganda og provokation

- De repræsenterer ikke folkets interesse i disse lande. Det er heller ikke i Natos interesse, siger Zakharova ifølge Tass.

Tass, der er er ejet af den russiske stat, skriver, at Ann Linde har sagt, at det er uacceptabelt, at ”Rusland truer Sverige og Finland på nogen måde”.

Det fremgår ikke præcist af Tass’ historie, hvor citatet kommer fra.

Det kan dog stamme fra et interview med den svenske avis Aftonbladet.

Her siger Linde, at Sverige er ved at kigge på ”Ruslands trusler” i forbindelse med et muligt svensk eller finsk medlemskab af forsvarsalliancen Nato.