Zelenskyj foreslår fangeudveksling med prorussisk politiker

Han kommer fra det ukrainske parti Oppositionsplatformen For Livet og anses for at være allieret med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Han hævder ifølge nyhedsbureauet Reuters, at hans datters gudfar er Putin.

Medvedtjuk blev placeret i husarrest i maj sidste år.

Han blev anklaget for landsforræderi og for blandt andet at have bidraget til, at Rusland kunne udnytte et gasfelt på Krim-halvøen.

Dmitrij Peskov, der er talsmand for det russiske præsidentkontor, har tirsdag aften afvist at kommentere på meldingen fra Ukraine. Det skriver det russiske nyhedsbureau Ria Novosti ifølge den norske avis VG.

Flere medier - herunder AFP - skriver, at Medvedtjuk på billedet er iført en ukrainsk militæruniform. Der kan tilsyneladende også anes et ukrainsk flag på politikerens venstre skulder på billedet, som Zelenskyj har delt.