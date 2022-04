Boris Johnson undskylder efter bøde for corona-fest

Undskyldningen kommer efter, at Boris Johnson og finansminister Rishi Sunak har modtaget bøder for at deltage i fester afholdt i Downing Street, hvor premierministeren har bolig og kontor, under den hårde nedlukning, regeringen selv havde indført.

- Jeg må sige helt ærligt, at det på det tidspunkt ikke gik op for mig, at det var et brud på reglerne. Men politiet har selvfølgeligt ment noget andet, og jeg respekterer resultatet af efterforskningen, siger Boris Johnson til BBC ifølge Reuters.

De ulovlige fester afholdt af den absolutte politiske top i Storbritannien blev en politisag efter, at billeder først afslørede festerne og en intern undersøgelse efterfølgende slog fast, at de var uacceptable.