Boris Johnson får bøde for at bryde egne corona-regler

Efterforskningen begyndte, efter at en intern undersøgelse af sagen tidligere kom frem til, at der har været holdt festlige samlinger under corona, og at Boris Johnson selv har deltaget i flere.

Festerne har sat Boris Johnson under et stort politisk pres. Storbritannien indførte under Boris Johnson en række hårde corona-restriktioner, der blandt andet betød, at selv nær familie ikke måtte ses. Og at folk eksempelvis ikke kunne komme til familiemedlemmers begravelser.

Derfor har det vakt stor vrede, at ledende embedsfolk og ledende medlemmer af regeringen - der i blandt altså premierministeren selv - har holdt alkoholtunge havefester og receptioner, mens befolkningen skulle isolere sig.

Til BBC siger talsmand for organisationen ”Covid Bereaved Families” Lobby Akinnola, at det er ”ubeskriveligt smertefuldt”, at ministre har deltaget i feste, mens almindelige mennesker end ikke har måttet besøge døende familiemedlemmer.