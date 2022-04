Putin siger, der var en nobel hensigt med krigen i Ukraine

- Der er ingen tvivl. Målene er fuldstændig klare, og de er noble, siger han.

Ingen uafhængige organisationer har bekræftet Ruslands påstande om et folkemord på prorussiske borgere i det østlige Ukraine.

Tass skriver videre, at Putin under sit besøg afviser, at Rusland kan isoleres, selv om Vesten prøver med omfattende sanktioner.

- Vi kommer ikke til at lukke. I den moderne verden er det fuldstændig umuligt helt at helt isolere nogen, og det er umuligt at gøre det over for et så enormt land som Rusland.