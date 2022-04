Ukraines præsident Zelenskyj er ikke villig til at give nogle dele af landet til Rusland i bytte for en fredelig løsning. Han anerkender heller ikke, at Krim er russisk territorium, selv om halvøen blev annekteret i 2014. Og samtidig siger han, at Ukraine ikke har våbnene til at befri Mariupol, der er en strategisk vigtig by ved det Azovske