Frankrig udviser flere russiske diplomater - 41 udvist på en uge

Frankrig udviser yderligere seks russiske diplomater. De menes at have arbejdet som spioner under dække af at være diplomater.

Udvisningen sker, efter at landets efterretningstjenester har afsløret en hemmelig operation på fransk territorium.

Det oplyser det franske udenrigsministerium mandag.

De seks russeres aktiviteter er i strid med Frankrigs interesser, hedder det.