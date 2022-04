Stor tysk avis har hyret russisk journalist bag tv-protest mod krig

Der var både engelsk og russisk tekst på skiltet, som kun var synligt i få sekunder. Herefter blev der skiftet til et andet indslag.

Marina Ovsjannikova kunne desuden høres råbe ”stop krigen. Nej til krig”.

Siden blev den russiske journalist med egne ord afhørt i 14 timer og tildelt en bøde på 30.000 rubler for at ”organisere en uautoriseret offentlig begivenhed.” Det svarer til 1900 kroner.

Marina Ovsjannikova har nægtet sig skyldig i anklagerne.

Hun har tidligere i et interview sagt, at hun er klar over, at det kan udløse store konsekvenser at modsætte sig det russiske regime. Hun mener dog, at det er en kamp, der er værd at kæmpe.

- Jeg mener, at det, jeg gjorde, var det rigtige, men jeg er også begyndt at forstå omfanget af de problemer, som går mig i møde, har hun sagt.