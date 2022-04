EU-lande er splittede over energi-sanktioner mod Rusland

- Vi har taget et skridt, når det gælder kul. Men vi skal gå videre. Frem for alt, når det gælder olie, siger Sveriges udenrigsminister Anna Lindh efter mandagens møde.

Hun henviser til, at EU-landene med den femte sanktionspakke for første gang sanktionerede russisk energi. Det skete ved et begrænset indgreb mod køb af kul. Næste skridt kan være olie, som er lettere at erstatte end russisk gas.

De begrænsede energi-sanktioner faldt på plads fredag i sidste uge i kølvandet på nyheden om drab på civile i den ukrainske by Butja. Timingen fik Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, til at kritisere EU for at være alt for svage og langsomme med sanktionerne.

- Jeg håber aldrig, at vi igen skal stå i den situation, at man skal se drab på civile i en by som Butja, før man sætter sig ned og siger okay, så må vi stramme op på sanktionerne, lød det fra Dmytro Kuleba.