11/04/2022 KL. 18:00

For abonnenter

Ukrainerne skaber Ukraine, mens Ukraine skaber ukrainerne

Per Nyholm har på sin vej gennem blodets land mødt generalmajor Dmytro Marchenko, det sydlige Ukraines militærchef, beundret for sit hårdnakkede forsvar af Sortehavskysten. Ifølge Marchenko må Putin være stærkt foruroliget over, at hans hær, ifølge Kreml verdens bedste hær, er afsløret som udygtig.