I fredags blev oberst Alexander Bespalov, chef for det 59. kampvognsregiment, begravet i byen Ozersk efter at være blevet slået ihjel i krigen mod Ukraine. Det skriver The Independent.

Rusland har ikke frigivet detaljer om præcist, hvor obersten mødte sit Waterloo. Og generelt er landet ikke meget for at give detaljer om tabstallene.