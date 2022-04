Avis: Finland og Sverige vil snart ansøge om Nato-medlemskab

Udenrigsministrene fra Finland og Sverige var inviteret til at deltage i samtalerne.

Finland forventes at ansøge om medlemskab til juni, og Sverige ventes at følge efter.

Det er Ruslands invasion af Ukraine, der er den direkte årsag til, at de to lande ønsker at blive en del af Nato.

- Rusland har begået en gigantisk, strategisk brøler, siger en af kilderne til The Times om udsigten til en udvidelse af Nato fra de nuværende 30 til 32 medlemslande.

Fredag sagde Finlands statsminister, Sanna Marin, at hun forventer, at der vil blive taget en endelig beslutning om at søge om optagelse i Nato i løbet af et par måneder.