Macron i valgtale: Intet er afgjort endnu

Præsidenten opfordrer sine partifæller og støtter til at være med til at overbevise de franske vælgere om at samles bag ham i anden valgrunde.

- Jeg regner med jer. Gå ud og overbevis andre, så vi den 24. april kan tage et valg om en ny æra for Frankrig. Vi kan tage et valg om håbet, om Frankrig, om Europa, siger Macron.

Han takker samtidig de af sine modkandidater, der har udtrykt opbakning til ham forud for den politiske duel med Marine Le Pen.

Og han rækker ud til de franske vælgere - blandt andre venstrefløjskandidaten Jean-Luc Mélenchons støtter - der måske vil overveje at stemme på ham for at holde Le Pen fra magten.