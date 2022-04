Marine Le Pen: Jeg vil få styr på Frankrig inden for fem år

Den politiske leder fra den ydre højrefløj i Frankrig Marine Le Pen har søndag aften lovet, at hun ”vil få styr på Frankrig inden for fem år”.

Det siger hun i en tale til sine vælger, kort efter at de første valgstedsmålinger er blevet lavet. Det skriver nyhedsbureauet AFP

- Jeg vil få styr på Frankrig inden for fem år, siger hun uden at blive konkret og opfordrer alle, der ikke har stemt på Emmanuel Macron i første runde, til at støtte hende i anden.