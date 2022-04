Forsker: Valgstedsmåling tyder på et splittet Frankrig

53-årige Marine Le Pen og hendes parti, National Samling, har i løbet af valgkampen blandt andet slået sig op på at have en EU-kritisk tilgang, hvor man vil trække sig delvist fra det europæiske samarbejde.

Men Kirsten Biering tror ikke, man skal dvæle for meget ved kandidaternes valgprogrammer for tidligt.

- Jeg tror, man skal vente med at se, hvordan den kandidat, der ender med at vinde, komme til at forvalte sit valgprogram.

- Men hvis man som vælger holder et øje på det internationale samarbejde lige nu, så vil man ikke nødvendigvis være tryg ved at se, at Le Pen vil trække sig tilbage fra samarbejdet med de øvrige EU-lande, siger forskeren.

Der er ikke kommet endelige tal for, hvor stor en andel af franskmændene, der har fundet vej til stemmeurnerne under første runde af valget, men Kirsten Biering hæfter sig ved, at de første meldinger tyder på en fortsat nedadgående valgdeltagelse.