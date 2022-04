I og med, at ingen af de i alt 12 præsidentkandidater har fået over 50 procent af stemmerne, skal de to kandidater, der får flest stemmer, mødes i anden valgrunde om to uger.

Flere af Macrons modkandidater giver søndag aften deres opbakning til den siddende præsident.

Det gælder blandt andre Socialistpartiets kandidat, Anne Hidalgo, der er borgmester i Paris. Hun ser ifølge valgstedsmålingerne kun ud til at få omkring to procent af stemmerne.

Også den konservative kandidat Valerie Pecresse bakker op om Macron i anden valgrunde.

Hun opfordrer sine vælgere til at ”sige nej til ekstremismen” og advarer om ”katastrofale konsekvenser”, hvis Macron ikke vinder.

- Det yderste højre har aldrig været tættere på magten i Frankrig, siger den konservative kandidat ifølge Reuters.