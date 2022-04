Måling fra belgisk tv viser dødt løb mellem Macron og Le Pen

Tallene er baseret på en valgstedsmåling, der er foretaget søndag eftermiddag. Den er behæftet med en del usikkerhed.

I Frankrig må valgstedsmålinger ikke offentliggøres, før valglokalerne lukker klokken 20. Men medier i nabolandet Belgien er ikke omfattet af de regler.

Også ved tidligere valg i Frankrig har belgiske medier foretaget deres egne valgstedsmålinger.

Ved de to seneste franske præsidentvalg i 2012 og 2017 ramte RTBF rigtigt, da tv-stationens valgstedsmålingerne udpege de to kandidater, der fik flest stemmer i første valgrunde og dermed skulle møde hinanden i anden valgrunde to uger senere.