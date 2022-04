Macron og hans rival Le Pen har stemt

Ved søndagens valgrunde, hvor der er opstillet 12 kandidater, vil de 10 af dem blive elimineret. Kun de to, der får flest stemmer, går videre.

I Paris stemte miljøpartiets kandidat Yannick Jadot uden større forhåbninger om et godt valg.

- Det er den franske befolkning, som afgør det. Det er det smukke ved demokratiet, sagde Jadot, som står til at få fem eller seks procent af stemmerne. Han siger, at mange lever i fornægtelse i forhold til klimaforandringerne.

- Klimaet er vor tids store udfordring. Mange foretrækker at ignorere det i stedet for at konfrontere det, sagde han efter at have afgivet sin stemme.

Den konservative republikaner Valérie Pécresse, der står til at få ni procent af stemmerne, stemte uden for Paris. Den stærkt venstreorienterede kandidat, Jean-Luc Mélenchon, stemte i Marseille.