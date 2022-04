Storbritannien finder bevis for angreb mod civile i Nordukraine

Ifølge opdateringen har russiske soldater brugt improviserede sprængladninger til at ”forvolde død, sænke moralen og begrænse ukrainernes bevægelsesfrihed”.

Derudover er de russiske soldater gået efter at ødelægge infrastruktur for på den måde at gøre skade på civile.

Det gælder blandt andet en beholder med salpetersyre i den østukrainske by Rubizjne, der ligger i regionen Luhansk.

Beholderen blev tilsyneladende beskadiget under beskydning, som russerne ifølge guvernør i Luhansk Serhiy Hayday stod bag.