Norges forsvarsminister går efter forhold til ung kvinde

Norges forsvarsminister, Odd Roger Enoksen, har lørdag meddelt, at han træder tilbage, efter at han har beklaget et seksuelt forhold til en ung kvinde. Det skriver han i en mail til det norske nyhedsbureau NTB.

– Jeg vil beklage over for dem, som jeg har såret. Jeg har foretaget flere dårlige valg og vurderinger, og jeg vil give en uforbeholden undskyldning for at mine handlinger har gjort livet vanskeligere for andre, siger Enoksen og tilføjer: