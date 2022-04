EU kan i juni skulle drøfte optagelsesforhandlinger med Ukraine

Under et besøg i Kyiv lovede EU’s kommissionsformand, Ursula von der Leyen, at hun vil sætte turbo på den proces, der indleder Ukraines ansøgning om medlemskab. Hun kaldte besøget for et ”første positivt skridt i retning af et EU-medlemskab” for Ukraine.

Det tog Polen, som ligner Ukraine befolkningsmæssigt og også har en kommunistisk historie, ti år fra at ansøge om medlemskab i 1994 til at blive medlem i 2004.

Ifølge Ursula von der Leyen vil det ikke, som det plejer, tage år at danne sig en holdning til, om Ukraines skal optages i EU. Hun mener i stedet, at det er et spørgsmål om uger.

Læs mere om Ukraines vej til EU her:

* Ethvert europæisk land, der respekterer EU’s værdier, og som forpligter sig til at fremme dem, kan ansøge om at blive medlem af EU.

* Landet skal i første omgang opfylde tiltrædelseskriterierne. Disse kriterier blev fastlagt på et møde i København i 1993 og omtales tit som ”Københavnskriterierne”.

* Kriterierne opstiller en række demokratiske, økonomiske og politiske betingelser for lande, der ønsker at komme med i EU.

* Når et europæisk land har sendt sin formelle ansøgning til EU er næste skridt, at EU-Kommissionen giver sin holdning til kende i sagen. Det tager normalt 15-18 måneder. Ifølge EU-embedsmænd kan den proces dog gøres kortere, hvis der er politisk vilje.

* Hvis kommissionen er positivt stemt over for et ukrainsk medlemskab, og hvis alle EU’s medlemslande stemmer for det, kan Ukraine få status som kandidatland.

* Som kandidatland vil Ukraine begynde forhandlinger, hvor det handler om at få ensrettet dets love og lovrammer med EU’s.

* EU-love er inddelt i politikområder - såkaldte kapitler. I dag er der 35 kapitler. Et kapitel er lukket, når kandidatlandet viser, at det er klar til at implementere EU-love på området.

* Der kan være en overgangsaftale om, hvornår og hvordan visse regler gradvist kan implementeres.

* Når alle kapitler er lukket, kan EU og Ukraine forberede en tiltrædelsestraktat. Den skal godkendes af alle EU-lande og have grønt lys fra EU-Parlamentet. Derefter bliver traktaten underskrevet af alle EU-lande og Ukraine vil kunne tiltræde endeligt i EU.

Kilder: Reuters og Det Europæiske Råd.